SSEM captura a presunto operador de un grupo criminal en Valle de Bravo

Valle de Bravo, Méx.- Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un hombre, como posible responsable de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego; el sujeto aseguró pertenecer a un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán.

Recorridos de seguridad implementados para inhibir la comisión de delitos de alto impacto, llevaron a elementos del grupo de Fuerza de Acción y Reacción (FAR), de la SSEM, a observar a un hombre con actitud sospechosa que circulaba en una camioneta de carga de color blanco con placas del estado de Querétaro, en la comunidad de Monte Alto, en Valle de Bravo, quien al notar la presencia de los efectivos, arrancó de forma intempestiva para alejarse del lugar.

Metros adelante, los policías estatales, le marcaron el alto al conductor para saber el motivo de su actuar sin obtener una respuesta coherente; en ese momento, se le solicitó llevar a cabo una revisión a la unidad y a su persona, a las que accedió de forma voluntaria.

Tras la inspección, los elementos localizaron en la batea de la camioneta 38 cajas con cigarros de diversas marcas, así como 100 bolsas con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana y 52 bolsas con sustancia granula similar a la droga conocida como cristal.

Al detenido de nombre Adrián, de 22 años, se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, con seis cartuchos útiles, un teléfono celular, la suma de 22 mil 200 pesos en efectivo y cuatro tickets de compra con un valor de 2 millones 42 mil 381 pesos, a nombre de una mujer al parecer relacionada con un líder del grupo criminal apodado “El Pez”.

El hombre señaló a los uniformados que labora para una célula de un grupo delincuencial con orígenes en el estado de Michoacán, dedicado al acaparamiento, control, venta y distribución de cigarros en los municipios de Valle de Bravo y Tejupilco, por lo que, tras los hechos, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales con sede en Toluca, para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.