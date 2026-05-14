Rehabilitan Unidad Deportiva de Capulhuac para beneficio de más de 11 mil habitantes

Capulhuac, Méx.– Para fortalecer la convivencia comunitaria mediante la práctica de actividades deportivas, el Gobierno del Estado de México entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva Capulhuac, que beneficia a más de 11 mil 700 habitantes y en la que se invirtieron más de 16.8 millones de pesos del Programa de Obra Pública; con ello se consolida “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara, explicó que, con estos trabajos se transformó una superficie de más de 66 mil metros cuadrados; las mejoras son visibles desde el acceso principal y su estacionamiento rehabilitados, donde inicia el recorrido por sus nuevos andadores para llegar al campo de futbol con gradas y techumbre renovadas, y ahora cuenta con palcos para personas con discapacidad.

Para sumar a la estrategia “Estadio de México. Un destino Futbolero”, la cancha de futbol rápido cuenta ahora con pasto sintético. Las familias pueden hacer uso de su trotapista totalmente rehabilitada o bien, practicar otros deportes en las cuatro canchas de usos múltiples y en las de frontón con su nueva techumbre.

Con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y generar espacios más sustentables para la comunidad, Carlos Maza Lara explicó que se instalaron paneles solares para el suministro eléctrico de los sanitarios, además de construir un sistema de drenaje pluvial que contribuirá a prevenir encharcamientos y hacer más eficiente el uso del agua. Asimismo, se rehabilitaron las áreas verdes y se colocó nueva vegetación.

Agregó que, para hacer de este Deportivo un lugar incluyente y que todos los sectores de la población puedan disfrutarlo, se rehabilitaron los juegos infantiles y se construyó un módulo sanitario para discapacitados. También se colocó mobiliario urbano como bancas, botes de basura y luminarias solares que fortalecen la seguridad de la unidad deportiva con la rehabilitación de su barda perimetral.

En compañía de Sarita Arellano Hernández, Presidenta Municipal por Ministerio de Ley de Capulhuac, y Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, el funcionario estatal dijo que estas acciones tienen como propósito brindar espacios dignos, seguros y funcionales que fomenten la convivencia social, la activación física y el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad.