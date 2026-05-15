Juez vincula a proceso a hombre investigado por homicidio de mujer en Toluca

Toluca, Méx.- Un Juez con sede en Toluca, vinculó a proceso a un sujeto identificado como Fernando “N” por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en contra de una mujer.

Las investigaciones efectuadas por esta Representación Social, el pasado 11 de marzo, la víctima se encontraba dentro del inmueble ubicado en la colonia San Francisco Totoltepec, en Toluca, acompañado del hoy investigado y un tercer individuo del sexo masculino.

Ya estando ahí, uno de los sujetos que es investigado, habría extraído de entre sus ropas un arma de fuego, la cual accionó en contra de la víctima privándola de la vida, para enseguida huir del lugar.

Por lo que la Fiscalía de Justicia estatal inició con las investigaciones, mediante las cuales fue posible identificar a los probables responsables, por lo cual solicitó ante el Juez una orden de aprehensión.

Al ejecutar el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía aprehendieron a Fernando “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y quedó a disposición del Juez.

Cabe mencionar que los datos de prueba recabados por la Fiscalía fueron presentados ante el Órgano Jurisdiccional, los cuales resultaron determinantes para lograr la vinculación a proceso del detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Mientras que el juez, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y estableció prisión preventiva como medida cautelar.

En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de entre 40 a 70 años de prisión.