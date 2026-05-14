Tacos mexiquenses representarán a México en festival gastronómico en Francia

Nezahualcóyotl, Méx.– Después de una minuciosa evaluación para elegir “El Mejor Taco Mexiquense”, quedaron seleccionados los tres negocios que representarán a México en Francia. Los participantes concursaron en la convocatoria organizada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, con el respaldo de la Casa México en Francia, representada por el chef Axel García.

Tacos de Cochinita La Texcoco, de Oswaldo Gutiérrez; Parrilla de Oro “El Jabalí Negro”, de Edgar Oropeza, ambas de Nezahualcóyotl; así como Tacos “La Güera”, de Tlalnepantla, de Diego Romero, viajarán más de nueve mil kilómetros para participar del 19 al 25 de mayo en “La Fête de la Cité”, en París, como embajadores del sabor mexicano.

Cabe señalar que el nombre de esta iniciativa fue modificado ante la gran variedad y versatilidad de tacos, así como por la amplia respuesta de participantes a la convocatoria, la cual surge en el marco de la conmemoración por los 200 años de relación bilateral entre México y Francia.

Los finalistas prepararon sus propuestas de tacos y demostraron técnica, higiene y dominio en cada etapa de elaboración, desde el montaje hasta la presentación ante el jurado calificador, integrado por la chef Ileana Gómez, directora de Le Cordon Bleu México, y Axel García, representante de la Casa México en Francia.

Además del viaje, los ganadores obtuvieron un reconocimiento oficial, la difusión de la taquería y del taco estrella en medios institucionales y culturales, así como oportunidades de promoción y participación en festivales gastronómicos.

El Gobierno mexiquense mantiene el compromiso de impulsar convocatorias que no solo fortalecen la economía del Estado de México, sino que también proyectan su riqueza gastronómica a nivel internacional.

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