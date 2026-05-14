Día del Maestro dejará derrama de 230 millones de pesos en EdoMéx

Toluca, Méx.– En el marco del Día del Maestro en México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) del Valle de Toluca, presidida por Fernando Reyes Muñoz, estima que la derrama económica generada por esta celebración en el Estado de México será de unos 230 millones de pesos; cifra que marca un crecimiento anual del 7%.

De ese total, se proyecta que 92 millones de pesos se concentren específicamente en los municipios representados por esta Cámara.

De acuerdo con el líder empresarial, la festividad impulsará principalmente a los rubros de gastronomía, centros de eventos, tecnología, moda y complementos personales, así como la venta de flores y artículos para el hogar, en donde se espera que el gasto promedio por persona se sitúe entre los 750 y 850 pesos durante esta jornada.

Al respecto, Reyes Muñoz señaló: “Más allá de su profundo valor social, el Día del Maestro actúa como un catalizador para el comercio y los servicios locales. La sinergia entre el reconocimiento a los educadores y la activación del consumo formal es una prueba del papel de la educación como eje del desarrollo productivo”.

El representante de CANACO SERVYTUR enfatizó que la labor de los educadores no solo consolida el modelo académico, sino que es la piedra angular para una sociedad más competitiva. “Desde el ámbito empresarial, mantenemos nuestra meta de respaldar celebraciones que dinamicen la economía regional y reconozcan el mérito social”, afirmó.

Para concluir, Reyes Muñoz brindó un mensaje de gratitud a las y los docentes de la nación, describiéndolos como agentes vitales para la evolución social de México. De igual manera, exhortó a la población a realizar sus compras en establecimientos formales y debidamente registrados, garantizando así la seguridad de su inversión y la excelencia en el consumo.