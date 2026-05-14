PROBOSQUE y estudiantes UAEMéx inician jornadas de preparación para reforestación

Tenancingo, Méx.- En conjunto con estudiantes del Centro Universitario Tenancingo, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), personal de la Protectora de Bosques de la entidad (PROBOSQUE) encabezaron las Jornadas simultáneas de Preparación del Terreno para la próxima Restauración Hidrológico–Forestal Campaña 2026.

De acuerdo con la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), en dicha jornada realizaron trabajos de chaponeo, troceo y acomodo de material combustible a curvas de nivel en el Área Forestal del Centro universitario UAEMéx situado en el municipio de Tenancingo.

“Con estas obras, preparamos las zonas donde en próximas fechas realizaremos jornadas de Restauración Forestal a través de la reforestación de arbolado que ayudara a retener el suelo e incrementar la cobertura forestal de la zona”, compartió el organismo.

Dichas jornadas de preparación de terreno son el preámbulo de la temporada de reforestación, que generalmente empieza al inicio de la temporada de lluvias, que suele ser de junio a agosto, el objetivo es asegurar que los árboles recién plantados aprovechen la humedad y sobrevivan.

En zonas de México, las campañas intensivas suelen arrancar formalmente a mediados de año, extendiéndose a veces hasta septiembre u octubre, ya que la reforestación es un proceso que requiere cuidados para su desarrollo, por lo que una mala reforestación, puede incluso dañar el equilibrio de la naturaleza.