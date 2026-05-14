Inicia jornada contra dengue y chikungunya en el sur del EdoMéx

Redacción

Redacción 14 mayo, 2026

14 mayo, 2026 Municipios

Municipios chikungunya, Dengue, EdoMéx, Tonatico

chikungunya, Dengue, EdoMéx, Tonatico 0 Comments

Tonatico, Méx.– Con acciones de prevención, control sanitario y participación comunitaria, el Gobierno del Estado de México puso en marcha la Jornada Estatal de Lucha contra el Dengue y Chikunguya, estrategia que se desarrollará de mayo a octubre en municipios de la región sur de la entidad para proteger la salud de la población y reducir el riesgo de contagio.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, encabezó el arranque de esta jornada en el municipio de Tonatico, donde destacó que la prevención y el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía son fundamentales para contener la propagación de estas enfermedades.

Como parte de esta jornada se intensificarán tareas de descacharrización, eliminación de criaderos y promoción de la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, orientada a evitar la acumulación de agua donde se reproduce el mosquito transmisor.

Durante este año se han realizado trabajos de control larvario en 22 mil 825 viviendas, rociado residual en mil 463 casas y nebulización espacial en 357 manzanas de municipios considerados prioritarios.

Por su parte, José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), señaló que estas acciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener patios limpios y participar activamente en las medidas preventivas.

En tanto, César Fuentes Domínguez, Presidente Municipal de Tonatico, refrendó el compromiso de los municipios de la región sur para trabajar de manera coordinada con las Jurisdicciones Sanitarias de Tejupilco, Tenancingo y Valle de Bravo en las labores de prevención y control epidemiológico.

Durante el arranque, autoridades estatales entregaron pabellones a mujeres embarazadas y realizaron una feria de salud en la plaza municipal, donde se brindaron servicios de vacunación, orientación en salud sexual y reproductiva, detección de hipertensión y diabetes, así como atención médica preventiva.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez fortalece las estrategias de prevención y atención sanitaria para proteger el bienestar de las familias mexiquenses.