“Niños chocolate”: teatro que denuncia la explotación infantil en plantaciones de cacao
- Sergio Nader Ortega
- 14 agosto, 2025
Toluca, Méx.– La compañía escénica Teatro Lunar anunció el estreno de “Niños chocolate”, una obra dirigida por Israel Ríos que pone sobre el escenario una dura realidad: la explotación infantil en las plantaciones de cacao en África.
Con dramaturgia del reconocido autor Jaime Chabaud, la obra narra la historia de Niabba, Kuwame y Fatao, tres niños africanos que sobreviven bajo condiciones de esclavitud en Costa de Marfil. Su rutina cambia con la llegada de Thomas, un periodista que, al conocer su situación, decide ayudar a Niabba a escapar y reencontrarse con su madre.
Con un enfoque sensible y poético, “Niños chocolate” busca conectar con el público joven a través de un relato que mezcla ternura, resistencia y amistad en medio de un contexto adverso. La historia se cuenta desde la mirada de los niños, lo que permite una aproximación emocional y crítica a una problemática global: el trabajo infantil en la industria del chocolate.
La propuesta escénica incorpora títeres, máscaras y objetos, recursos que son interpretados por los actores encargados de dar vida a múltiples personajes, dotando a la obra de dinamismo y profundidad visual.
El montaje cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y se presentará los sábados 16, 23 y 30 de agosto a las 14:00 horas en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, en Toluca.
La entrada está abierta a todo público, con un costo de recuperación de 85 pesos. Niños menores de 12 años pagarán únicamente 65 pesos.