“Niños chocolate”: teatro que denuncia la explotación infantil en plantaciones de cacao

Toluca, Méx.– La compañía escénica Teatro Lunar anunció el estreno de “Niños chocolate”, una obra dirigida por Israel Ríos que pone sobre el escenario una dura realidad: la explotación infantil en las plantaciones de cacao en África.

Con dramaturgia del reconocido autor Jaime Chabaud, la obra narra la historia de Niabba, Kuwame y Fatao, tres niños africanos que sobreviven bajo condiciones de esclavitud en Costa de Marfil. Su rutina cambia con la llegada de Thomas, un periodista que, al conocer su situación, decide ayudar a Niabba a escapar y reencontrarse con su madre.

Con un enfoque sensible y poético, “Niños chocolate” busca conectar con el público joven a través de un relato que mezcla ternura, resistencia y amistad en medio de un contexto adverso. La historia se cuenta desde la mirada de los niños, lo que permite una aproximación emocional y crítica a una problemática global: el trabajo infantil en la industria del chocolate.

La propuesta escénica incorpora títeres, máscaras y objetos, recursos que son interpretados por los actores encargados de dar vida a múltiples personajes, dotando a la obra de dinamismo y profundidad visual.

El montaje cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y se presentará los sábados 16, 23 y 30 de agosto a las 14:00 horas en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, en Toluca.

La entrada está abierta a todo público, con un costo de recuperación de 85 pesos. Niños menores de 12 años pagarán únicamente 65 pesos.