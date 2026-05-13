Listos 28 murales mundialistas pintados por jóvenes de Neza

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que como parte del programa “Neza también juega el Mundial 2026”, se llevó a cabo la pinta artística de 28 murales sobre Periférico, en la colonia Valle de Aragón segunda sección, específicamente sobre avenida Río de los Remedios.

Cerqueda Rebollo dijo que esta actividad tuvo como objetivo fomentar la identidad comunitaria, promover la cultura de paz y fortalecer el sentido de pertenencia entre las juventudes, a través del arte urbano. Además, de que permite sumar al esfuerzo permanente que se realiza para la recuperación y dignificación de espacios públicos en Nezahualcóyotl.

Los murales fueron plasmados por jóvenes artistas urbanos, provenientes de Nezahualcóyotl, así como de otros estados del país y de otros países, quienes participaron en un concurso, en el que inscribieron sus diseños inspirados en las raíces del municipio y en el legado de Nezahualcóyotl, como sede del Mundial México 86.

Esta intervención comprendió aproximadamente 860 metros lineales de bardas, transformando la imagen urbana de la zona norte del municipio y generando espacios más atractivos para las familias.

El alcalde adelantó que después del Mundial habrá una segunda etapa, que contará con otro encuentro de muralismo en algunas otras sedes de Nezahualcóyotl, que también contemplará la entrega de apoyos y reconocimientos.

Cabe señalar que para este concurso se evaluaron aspectos como creatividad, diseño, complejidad y mensaje de cada mural, premiando a los tres primeros lugares con incentivos económicos.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reitera su compromiso de impulsar a la juventud a desarrollar sus talentos y a brindarle espacios dignos para ello.

CLASE MASIVA DE MATEMATICAS

Por otra parte, se informó que el alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, encabezaron el arranque de la Primera Clase Masiva de Matemáticas “Fracciones”, en la que participaron 2 mil estudiantes de secundaria de Nezahualcóyotl y se realizó un enlace remoto con estudiantes de 17 estados del país, como parte de la Estrategia Nacional de Divulgación Científica, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje científico y humanístico entre las juventudes.

Cerqueda reconoció el respaldo del Gobierno de México y de la SECIHTI para impulsar este tipo de actividades que fortalecen la educación, y adelantó que estas dinámicas serán incluidas en el Nezatlón de verano, que se realiza en temporada vacacional.