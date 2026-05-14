Gobierno federal, estatal y municipios refuerzan infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones

Toluca, Méx.– El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en coordinación con el Gobierno del Estado de México y municipios, ejecutó obras hidráulicas y acciones preventivas en puntos históricamente vulnerables para prevenir inundaciones y reducir afectaciones durante la temporada de lluvias, principalmente en la zona oriente y conurbada del Valle de México.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de la CONAGUA, Efraín Morales López, informó que se desarrollan proyectos integrales en municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco y Ecatepec para mejorar el desalojo de agua pluvial y evitar inundaciones prolongadas.

Entre las principales acciones destaca la ampliación de la Laguna El Salado, cuya capacidad aumentará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos. También incrementará su capacidad el colector Teotongo en cuatro mil litros por segundo y el colector Los Pinos en tres mil litros por segundo, en beneficio de La Paz y municipios colindantes.

Además, continúan los trabajos en el colector Carmelo Pérez, que sumará una capacidad adicional de 20 mil litros por segundo para atender afectaciones en Nezahualcóyotl. Estas obras se conectarán con el cárcamo de bombeo de Xochiaca, equipado con ocho bombas y capacidad de 16 mil litros por segundo, lo que permitirá acelerar el desalojo de agua y disminuir riesgos de inundación en la región oriente del Estado de México.

En Chalco, la CONAGUA reportó avances en el colector que desde el año pasado evitó afectaciones severas por inundaciones. El proyecto contempla una inversión cercana a mil millones de pesos. Durante 2025 se construyeron 1.8 kilómetros mediante trabajos a cielo abierto y microtunelación; actualmente se desarrolla una segunda etapa para completar otros 1.8 kilómetros hasta la desembocadura del río.

De igual forma, avanzan acciones preventivas de desazolve en 19 ríos del Valle de México, con intervención en 68.4 kilómetros y una inversión de 312 millones de pesos, con el objetivo de incrementar la capacidad de conducción y reducir riesgos de desbordamiento.