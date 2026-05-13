PJEdomex presentó Proyecto del Programa de Cultura Institucional

Toluca, Méx.- Con el compromiso de fortalecer entornos laborales más dignos, incluyentes y humanos para las personas servidoras judiciales, el Poder Judicial del Estado de México presentó el Proyecto del Programa de Cultura Institucional, que impulsa acciones orientadas a consolidar una cultura institucional basada en el bienestar integral, la igualdad sustantiva, derechos humanos y no discriminación, que se traduzcan de manera efectiva en la mejora del clima laboral, el desempeño del personal y la eficiencia organizacional.

“La nueva realidad del Poder Judicial nos convoca a mirar la justicia no sólo desde la resolución de los asuntos jurisdiccionales, sino también desde la forma en que nos organizamos internamente” destacó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al encabezar la presentación del plan que enfatizó, representa acciones estratégicas que priorizan el desarrollo humano, la comprensión emocional y el acompañamiento integral del personal judicial, para que pueda convertirse en referente de política pública y buenas prácticas institucionales.

Acompañado por el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, y la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Macedo García subrayó que las y los titulares de área son motor de la institución y piezas clave para consolidar una dinámica organizacional; enfatizando en que esta propuesta representa una oportunidad para consolidar una justicia con una visión más humanista, democrática, transparente e incluyente que genere confianza social y que coloque al centro la dignidad de las personas.

En la exposición de motivos, Laura Carolina Arce Noriega, Directora de Igualdad y Derechos Humanos, destacó que el proyecto deriva de las acciones impulsadas por el Poder Judicial como integrante del Sistema para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de México, alineándose al Plan de Desarrollo del PJEdomex 2025-2027.

Asimismo, explicó que busca transversalizar la perspectiva de género, fortalecer la cultura organizacional y promover entornos laborales más respetuosos, colaborativos y libres de violencia, mediante un trabajo articulado entre áreas y el reconocimiento de acciones institucionales que ya se desarrollan en favor de la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad laboral y el bienestar del personal.

Noriega Arce presentó los cuatro pilares que integran el programa: Cultura organizacional y entorno laboral; Corresponsabilidad en la vida laboral, personal y familiar; Salud integral y autocuidado laboral; y Cero tolerancia a la violencia y la discriminación, cuyas estrategias son transparencia, mérito e idoneidad en las relaciones laborales, fortalecimiento de la comunicación institucional y organizacional, promoción de medidas institucionales que favorezcan al personal en el cumplimiento de las responsabilidades y roles laborales, familiares y de cuidados, entre otros.

Por su parte, Francisco Jaime Hidalgo González, Director de Organización, expuso el diagnóstico institucional resaltando que el PJEdomex cuenta con una plantilla integrada por 6 mil 489 personas servidoras judiciales, 3 mil 761 mujeres, que representan el 58 por ciento, entre ellas personal operativo, administrativo y jurisdiccional que sostiene el funcionamiento institucional.

Explicó que de un universo representativo de 718 plazas correspondientes a los puestos de toma de decisiones y mandos medios, se observa que 42.2 por ciento, es decir, 303 plazas son ocupados por mujeres, frente a un 57.8 por ciento, 415 plazas ocupados por hombres, dato que revela un área de oportunidad en el desarrollo de nuevas acciones afirmativas para eliminar las brechas de género en mandos medios.

Destacó logros que materializan políticas institucionales en las condiciones laborales, como el otorgamiento de licencias de paternidad a 172 servidores públicos por el periodo comprendido de 2023 a 2025, fomentando así la participación activa de los hombres en las labores de cuidado.

Además, apoyos económicos para guarderías, que ha beneficiado durante las últimas tres convocatorias 2023-2026 a 298 personas, garantizando el cuidado de 305 de sus hijas e hijos y la habilitación de 19 salas de lactancia, durante los años 2023, 2024 y 2025, distribuidas estratégicamente en diversos inmuebles jurisdiccionales para garantizar espacios salubres, privados y accesibles para las mujeres lactantes.

Asistieron a la presentación, José Luis Embriz Vásquez, Director General de la Escuela Judicial, Alejandro Habib Nicolás, Director General de Administración, Laura María de Jesús Urrutia Mercado, Directora General de Finanzas y Planeación, Italy Ciani Sotomayor, Directora General Jurídica y Consultiva, Margarita Neyra González, Directora General de Comunicación Social, Ricardo Flores Martínez, Director de Planeación, Jaime Santana Turral, Titular de la Contraloría Interna, Héctor Ríos Carranza, Director de Información y Estadística, Laura Antonia Andrade Rojas, Directora de Tesorería y Raúl Carrillo del Muro, Secretario Particular del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.