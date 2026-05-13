CODHEM y TRIJAEM fortalecen derechos humanos y justicia administrativa

Toluca, Méx. – La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) firmaron un Convenio General de Colaboración para fortalecer la formación especializada, el intercambio académico, la investigación, la difusión y la profesionalización del servicio público con perspectiva de derechos humanos.

Durante la firma, el Presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, destacó que la protección de los derechos humanos no ocurre en el vacío, sino en el marco de instituciones sólidas, coordinadas y con personas servidoras públicas preparadas para aplicar la ley con rigor técnico, sensibilidad y compromiso con la dignidad humana.

Ante el Magistrado Presidente del TRIJAEM, Dr. Luis Eduardo Gómez García, así como magistradas, magistrados y personas servidoras públicas de ambas instituciones, Delgado Pérez señaló que el artículo 1º constitucional establece un mandato claro para todas las autoridades: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por ello, afirmó que la colaboración entre instituciones autónomas no solo es deseable, sino necesaria para responder de mejor manera a la ciudadanía.

El Presidente de la CODHEM subrayó que la justicia administrativa y la protección de los derechos humanos no son ámbitos separados, ya que cuando un tribunal resuelve controversias entre particulares y autoridades, también está en juego la tutela efectiva de derechos; y cuando la Comisión investiga una posible vulneración, muchas veces el origen se encuentra en el ejercicio deficiente de la función pública.

En ese sentido, sostuvo que este convenio representa un acto de responsabilidad institucional y una declaración de principios: en el Estado de México, las instituciones no deben competir entre sí, sino articularse para cumplir con mayor eficacia su mandato público.

Por su parte, el Magistrado Presidente del TRIJAEM, Dr. Luis Eduardo Gómez García, indicó que este instrumento da continuidad al trabajo impulsado por el Tribunal, a través del Instituto de Justicia Administrativa, para consolidar procesos de capacitación, actualización profesional e intercambio de buenas prácticas entre instituciones.

Explicó que el convenio permitirá desarrollar cursos, conferencias, investigaciones, publicaciones, proyectos académicos y actividades de análisis institucional, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de quienes integran ambas instituciones.

Gómez García afirmó que esta coordinación contribuirá a brindar un servicio más profesional, cercano, humano y comprometido con la protección de los derechos humanos, así como a consolidar una estructura institucional basada en la legalidad, el respeto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento de la justicia administrativa.

Con este convenio, la CODHEM refrenda su compromiso de impulsar alianzas estratégicas que fortalezcan las capacidades institucionales, promuevan la profesionalización del servicio público y acerquen la protección de los derechos humanos a las necesidades reales de la ciudadanía.