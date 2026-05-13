Avalan vecinos gestión de alcaldesa de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Durante la reunión semanal en el fraccionamiento Balcones de la Herradura, colonos destacaron la labor de la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, al impulsar el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, pues no solo busca optimizar el entorno urbano con mejores servicios públicos, sino establecer un modelo de trabajo en equipo entre la ciudadanía y el gobierno local, para mantener el orden, la paz y elevar la plusvalía.

Durante la jornada número 173 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, vecinos de los fraccionamientos Rinconada de la Herradura y Balcones de la Herradura reconocieron al gobierno municipal por mantener la cercanía con la gente y su constante disposición para escuchar las necesidades de la población, a través de este programa que es un esfuerzo de diálogo directo con los vecinos, para brindar soluciones eficientes que mejoran la calidad de vida de las familias.

“Sabemos perfectamente que toda función gubernamental tiene sus diversos problemas; sin embargo, queremos agradecer, de forma muy directa, a Romina Contreras, la primera alcaldesa en toda la historia que tengo viviendo aquí, en el que nos ha dado una atención como la que estamos teniendo ahorita”, apuntó el vecino Salvador Montes de Oca.

Asimismo, vecinos aseguraron que la gestión de Romina Contreras se caracteriza por tener proximidad con la gente y por reforzar la apertura para escuchar y brindar soluciones inmediatas, mediante los 300 chats de seguridad con los que cuenta el Gobierno de Huixquilucan y en los cuales participan más de 80 mil ciudadanos, quienes tienen esta herramienta para reportar cualquier emergencia y ser atendidos de manera rápida y eficiente.

“Gracias por todo lo que nos han dado, todo lo que nos proporcionan, quiero decirles que sabemos que es un esfuerzo muy grande el que han hecho en todo Huixquilucan y lo reconocemos. Estamos muy agradecidos por siempre acordarse de nosotros”, expresó otra de las vecinas que acudieron a este encuentro con la alcaldesa.