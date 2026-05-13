“Paco quiere y puede”, afirma Francisco Vázquez

Toluca, Méx.- Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, al preguntarle sobre si ya hay en su partido algunos nombres para elecciones del 2027 , cuando se renovarán los ayuntamientos de los 125 municipios mexiquenses y el Congreso local, adelantó que su partido, Morena, se mantiene a la expectativa de la convocatoria interna para definir a los candidatos.

En entrevista antes de la clausura del periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Estado de México, reconoció que todos los diputados tienen aspiraciones legítimas y que el proceso interno de Morena será determinante para definir quiénes podrán competir en 2027.

Y que, “Paco puede y quiere, así es y vamos a ver qué pasa”, expresó, por lo que dejó entrever sus propias aspiraciones políticas.

El también coordinador de la bancada del Morena en el Congreso local, aclaró que aun cuando se había mencionado agosto como posible fecha para la expedición de la convocatoria de Morena, para el ámbito local no aplica ese calendario. Con ello, el mensaje del legislador refleja un escenario de expectativa y preparación rumbo a la renovación de los ayuntamientos y el Congreso mexiquense en 2027.

Sin embargo, dijo que la militancia de Morena está a la espera de la convocatoria oficial, la cual marcará las reglas y tiempos para la selección de candidatos rumbo a la elección intermedia del próximo año.

Las declaraciones ofrecidas recientemente por el diputado alimentaron aún más las versiones. Su insistencia en destacar la productividad legislativa, la coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el trabajo territorial en distintos temas sensibles, fueron interpretadas por algunos sectores como mensajes de posicionamiento político rumbo al futuro.

Y para muchos actores políticos, Paco Vázquez ha logrado posicionarse como un operador capaz de construir consensos en un Congreso plural, sacar adelante reformas polémicas y mantener interlocución tanto con la oposición como con el Ejecutivo estatal.