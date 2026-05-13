Reconoce Delfina Gómez trabajo de la LXII Legislatura; destacan coordinación entre poderes

Toluca, Méx.- En el marco de la clausura del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año Legislativo de la LXII Legislatura del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconoció el trabajo realizado por diputadas y diputados locales, al destacar que los avances alcanzados en la entidad son resultado de la coordinación institucional, el diálogo político y la construcción de acuerdos en favor de la población mexiquense.

Durante una reunión de trabajo celebrada en el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal agradeció a los integrantes del Congreso mexiquense por el respaldo otorgado a diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, las cuales han permitido consolidar políticas públicas con enfoque social, humanista y de justicia para sectores históricamente vulnerables.

“Los resultados que hoy tiene el Estado de México son producto del trabajo de todas y todos ustedes. La coordinación entre poderes, el diálogo y la responsabilidad compartida han hecho posible avanzar en iniciativas y logros importantes para nuestra entidad”, expresó la gobernadora.

Ante legisladores, integrantes del gabinete estatal y representantes de medios de comunicación, Gómez Álvarez sostuvo que la actual Legislatura ha privilegiado el bienestar colectivo sobre las diferencias ideológicas y partidistas.

La titular del Ejecutivo estatal destacó la aprobación del Paquete Fiscal 2026, al señalar que contempla el mayor presupuesto destinado a programas sociales en la historia reciente del estado, con recursos orientados a salud, educación, movilidad, campo y atención a grupos vulnerables.

Asimismo, destacó algunas de las reformas y leyes aprobadas durante el periodo legislativo, entre ellas la nueva Ley de Salud estatal, que garantiza atención médica integral y gratuita a personas sin seguridad social; la ampliación de la Ley de Amnistía; la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos; así como la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

De igual forma, resaltó las reformas constitucionales para reconocer derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, además de modificaciones al Código Civil que fortalecen el derecho a la identidad y reconocen la identidad no binaria.

“Más allá de diferencias ideológicas, han hecho posible algo fundamental: trabajar por el bien y la justicia de nuestros mexiquenses”, afirmó la mandataria.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez, aseguró que el Congreso mexiquense se ha consolidado como uno de los más productivos del país.

El legislador informó que, durante los dos años de ejercicio legislativo, se aprobaron cerca de 900 propuestas, de las cuales 26 corresponden a reformas constitucionales, destacando que el 94 por ciento fueron avaladas por unanimidad.

“Aquí no hay una legislatura atrapada en la polarización; aquí hay una legislatura que construye. La pluralidad no ha sido obstáculo cuando el bienestar del pueblo es la causa común”, sostuvo.

Vázquez Rodríguez señaló que el Congreso local aprobó 168 iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal, aunque precisó que las propuestas fueron analizadas, discutidas y enriquecidas mediante consenso parlamentario.

Entre los principales logros legislativos mencionó la aprobación del presupuesto social más grande en la historia del Estado de México sin contratación de deuda, reformas contra la violencia vicaria, medidas para combatir el despojo, fortalecimiento de la seguridad pública y leyes en materia de derechos humanos y bienestar animal.

El coordinador parlamentario definió a la actual Legislatura como un “Congreso de coalición”, donde -dijo- las fuerzas políticas han privilegiado los acuerdos sobre la confrontación.

“Los colores de los partidos han quedado atrás para poner al centro el bienestar de los mexiquenses”, expresó.

Durante el encuentro también participó el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien destacó la relación de respeto y diálogo permanente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso estatal.

El funcionario aseguró que la administración estatal mantendrá abiertos los canales de comunicación con los distintos poderes y órganos autónomos, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y continuar impulsando reformas en beneficio de la ciudadanía.

“Las diferencias naturales siempre deben encontrar un punto común, y ese punto es el bienestar de los mexiquenses”, manifestó.

La ceremonia reunió a coordinadores parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputadas y diputados locales, así como miembros del gabinete estatal, quienes coincidieron en resaltar el clima de pluralidad y consenso que ha marcado los trabajos de la LXII Legislatura mexiquense.