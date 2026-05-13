México arranca la Copa del Mundo de parkour en Montpellier

Redacción

Redacción 13 mayo, 2026

13 mayo, 2026 Deportes

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Ciudad de México.- Un año nuevo competitivo arranca este mes para el parkour mexicano con el serial de Copas del Mundo, donde buscará refrendar su lugar dentro de la élite internacional.

La primera parada para ver a los mejores exponentes de este arte del desplazamiento se encontrará en Montpellier, Francia, que se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo.

Para esta competencia México cuenta con su máxima referente: Ella Bucio, quien arriba de nueva cuenta a esta sede como campeona defensora tras el oro conquistado en 2025 en la prueba freestyle femenil.

La selección nacional también está integrada por Marlene Coronel, que el año pasado se ubicó dentro del top 5, Sara Herranz, George Munro, Emiliano Torres, Ayax López, Felipe Macedo, Rubén García y André Mendoza con la guía de los entrenadores Gabriel Mendoza y David Ortiz.

La Copa del Mundo de Parkour se celebra en el marco del Festival Internacional de Deportes Extremos (FISE), considerado el mayor festival de deportes urbanos a nivel mundial.