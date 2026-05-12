Vinculan a proceso a ministro de culto por violación en Cuautitlán Izcall

Redacción

Redacción 12 mayo, 2026

12 mayo, 2026 Policía

Policía Cuautitlán Izcalli, FGJEM

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Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Demetrio “N” por su probable participación en el delito de violación en agravio de una femenina, hechos suscitados en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los hechos se registraron el 5 de julio de 2013 al interior del Campo Misión Casa de los y las Misioneras Servidoras de la Palabra, ubicada en la colonia Ejido Axotlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando la víctima que se encontraba al interior de dicho lugar acompañada de Demetrio “N” quien era ministro de culto y era miembro activo de dicha institución.

En algún momento, el hoy investigado, aprovechando la relación de confianza previa que existía, habría abusado sexualmente de la víctima.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía recibió denuncia por el delito de violación en el mes de junio del 2023, por lo que inició la investigación correspondiente y ha llevado a cabo pruebas periciales respectivas para reunir indicadores característicos en víctimas de violencia sexual.

Adicionalmente, dentro de los actos de investigación se obtuvo un oficio fechado en el mes de noviembre del 2023, en donde se hace del conocimiento que el hoy investigado era asociado y ministro de culto de dicha institución.

Por esos hechos, la Fiscalía obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión en contra de este sujeto, quien una vez detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Tras revisar los datos recabados y aportados por esta Fiscalía, una Autoridad determinó la vinculación a proceso en contra de este individuo por el delito de violación, medida cautelar con garantía económica debido al estado de salud del investigado, ya que se encuentra recibiendo diálisis y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a estos individuos como probables implicados en otro hecho delictivo, sean denunciados.