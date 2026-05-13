Finaliza Leonel Cárdenas entre los 16 mejores del Campeonato Mundial de Squash

Redacción

Redacción 13 mayo, 2026

13 mayo, 2026 Deportes

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Giza, Egipto.- Después de un gran desempeño y dar batalla hasta el final, el squashista mexicano Leonel Cárdenas Mora concluyó este lunes su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad 2026, llevado a cabo en Giza, Egipto, nación que es la máxima potencia del planeta en este deporte.

El actual número 15 del mundo se presentó en la ronda de los 8vos. de final tras ganar dos partidos consecutivos: primero ante el checo Viktor Byrtus, y después en contra del inglés Curtis Malik.

Su rival en la fase de los 16 mejores sería el local y número 1 del mundo, Mostafa Asal, quien, al igual que Cárdenas Mora, llegaba como una de las raquetas más dominantes durante los primeros duelos disputados.

Leonel Cárdenas comenzó con carácter ante los embates de su contrincante, sin embargo, Asal se hizo de ventajas tempraneras en cada episodio y selló su victoria por una pizarra final de 3-0 (11-4, 11-5 y 11-5).

Luego de esta actuación en el certamen mundialista, el triple campeón panamericano junior apunta a su siguiente reto: el Abierto Británico, del 26 de mayo al 7 de junio en Birmingham, Inglaterra.

Cabe recordar que esta disciplina vive su primer ciclo olímpico, ya que debutará en el programa del magno evento en la edición de Los Ángeles 2028.