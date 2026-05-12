Procesan a presuntos integrantes de “Los Julios” por secuestro en Naucalpan

Redacción

Redacción 12 mayo, 2026

12 mayo, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a través de la Autoridad Judicial obtuvo la vinculación a proceso de Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito” y Valentín “N”, por su probable participación en el delito de secuestro.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por esta Institución se estableció que, en marzo de 2026, estos sujetos acudieron a un comercio informal, ubicado en la colonia Satélite en el municipio de Naucalpan, lugar en donde se encontraba la víctima, y ostentándose como integrantes de “Los Julios”, la habrían amenazado y exigido una cuota económica semanal a cambio de dejarla seguir trabajando y no hacerle daño.

Ante la negativa de la víctima, los hoy vinculados la obligaron a abordar un vehículo y comenzaron a avanzar, momento en el que sacaron un arma de fuego con la que la habrían amenazado diciéndole “tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto”. Con el fin de que no le hicieran daño, la víctima les entregó dinero en efectivo para que lo liberaran.

Al tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició las averiguaciones correspondientes, por lo que, identificó a los probables responsables de los hechos, por lo que solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito” y Valentín “N”.

Por estos hechos, el pasado 4 de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

Los sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un Juez, quien tras el análisis de la información presentada por la Fiscalía Edoméx, determinó su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de secuestro.

La Autoridad Judicial otorgó además la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Los sujetos deben ser considerados inocentes hasta que un Juez determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

Cabe señalar que esta Fiscalía, cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores.

Además, se cuenta con información que establece la probable participación de Alexis Ricardo “N” y Luis Enrique “N”, otro individuo ya detenido, en el homicidio de cuatro integrantes de una familia registrado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.