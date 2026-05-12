Tlalnepantla atiende encharcamientos tras intensas lluvias

Tlalnepantla, Méx.- Cuadrillas de las distintas áreas del Ayuntamiento laboran de manera intensa en distintas colonias y fraccionamientos del Oriente y Poniente del municipio atendiendo encharcamientos y anegaciones.

La infraestructura de las cámaras de videovigilancia de los dos C4 del municipio mantienen un monitoreo en tiempo real, para dar seguimiento ante cualquier emergencia.

Derivado de las intensas lluvias registradas en el municipio, las brigadas de Protección Civil, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, OPDM, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Pública, y la Dirección de Servicios Públicos han desplegado un operativo de atención inmediata.

El personal operativo se encuentra laborando en campo y en alerta permanente para auxiliar a la ciudadanía en los diversos sectores donde se reportan acumulaciones de agua, trabajando de manera coordinada para agilizar el desfogue de las vialidades y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Se llevan labores de limpieza, desazolve y vigilancia constante en puntos específicos con encharcamientos de consideración, tales como la Prolongación Miguel Hidalgo, la intersección de Avenida Gustavo Baz con Recursos Hidráulicos, y el cruce de Filiberto Gómez con Tenayuca en la Zona Industrial.

Asimismo, se brinda atención prioritaria en las calles Iztaccíhuatl y Berriozábal en la colonia San Javier, el fraccionamiento Santa Cecilia, la zona de Arcos en el Centro, Tecoloapan y la ampliación de la Avenida Gustavo Baz.

El despliegue operativo incluye el monitoreo permanente de vialidades y niveles pluviales en zonas como Colinas de San José, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Tlalnepantla Centro, San Juan Ixhuatepec, Arboledas, San Pedro Barrientos, San Rafael, Industrial La Presa y Pino Suárez.