Atienden afectaciones por lluvias en Naucalpan y Ecatepec tras escurrimientos del Río Hondo

Naucalpan, Méx.– Derivado de las lluvias registradas durante la tarde y noche del lunes en diversos puntos del Estado de México, la Comisión del Agua de la entidad (CAEM), a través de Grupo Tláloc, atendió de manera oportuna las afectaciones registradas en la colonia Pastores, municipio de Naucalpan tras el escurrimiento del Río Hondo.

Como parte de las acciones de atención inmediata, se realizaron trabajos de limpieza en coladeras y vialidades de la zona afectada, con el objetivo de agilizar el desalojo del agua y restablecer las condiciones de movilidad.

Asimismo, alrededor de las 22:00 horas, con apoyo de dos equipos de presión succión, se mitigaron encharcamientos en las colonias Jardines de Morelos y Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, reabriendo la vialidad de Av. Nacional.

En estas labores también participó personal de la Coordinación de Protección Civil estatal, de la Comisión Nacional del Agua, de Bomberos de Naucalpan, y de las policías municipal y de la Ciudad de México.

La CAEM lleva más de 12 horas ininterrumpidas de trabajo con apoyo de cuatro equipos hidroneumáticos, un camión tipo cisterna, un camión tipo volteo y 20 elementos de Grupo Tláloc, quienes continúan con labores de manera coordinada con el Organismo Operador Municipal OAPAS para atender la contingencia.

La CAEM mantiene monitoreo permanente en puntos y vialidades susceptibles a afectaciones derivadas de las lluvias, a fin de brindar atención oportuna a la población y pone a disposición los números telefónicos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), 800-201-2489 para el Valle de México, 800-201-2490 en el Valle de Toluca y el número de emergencias 911.