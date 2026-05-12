Alcalde Manuel Vilchis da atención inmediata a desbordamiento de río

Zinacantepec, Méx.- El Gobierno Municipal de Zinacantepec informa que, derivado de la intensa lluvia atípica registrada la tarde de este martes en la región de San Pedro Tejalpa, San Antonio Acahualco y San José El Contadero, se presentó el desbordamiento del Río Tejalpa, situación que generó afectaciones materiales menores en algunas viviendas.

El presidente municipal de Zinacantepec Manuel Vilchis Viveros, desde el primer momento, desplegó un operativo de atención encabezado por elementos de la Coordinación local de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable (OPDAPAS), quienes actuaron de manera coordinada para salvaguardar la integridad de las familias de la zona.

Hasta ahora, no se tiene reporte de personas lesionadas, ni pérdidas humanas. Únicamente se dio atención a algunos vecinos que presentaron crisis nerviosas derivadas de la situación.

Por su parte, autoridades municipales continúan en el lugar realizando labores de limpieza y monitoreo permanente, para evitar cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas. Al momento, el cauce del Río Tejalpa ya disminuyó y no se consideran mayores riesgos.

Las afectaciones se registraron sobre el camino hacia San José El Contadero, debido a la acumulación y corriente de agua provocada por la fuerte precipitación pluvial.

Cabe señalar que las labores preventivas realizadas por el Gobierno Municipal, con trabajos de desazolve y limpieza de cauces y alcantarillas, permitió disminuir el impacto de esta contingencia y evitar daños mayores.

Durante la atención a la emergencia, se identificaron algunos taponamientos ocasionados por acumulación de basura en diversos puntos, por lo que el Gobierno Municipal, hace un llamado respetuoso pero firme a la ciudadanía para evitar tirar basura en calles, barrancas, ríos y alcantarillas, ya que estas acciones generan obstrucciones que ponen en riesgo a las familias durante la temporada de lluvias.

El alcalde refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera preventiva, cercana y oportuna para proteger a las y los zinacantepequenses ante cualquier contingencia.