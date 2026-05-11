Ricardo Moreno festeja a las mamás con concierto “Amor Eterno”

Toluca, Méx.- Con un teatro Morelos lleno, el gobierno municipal de Toluca que encabeza, Ricardo Moreno Bastida, festejo a las mamás con el concierto, “Amor Eterno” ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT).

Con dos funciones, la OFiT transformó el recinto en un escenario de gratitud y música con el concierto especial “Amor eterno” dedicado a todas las madres de la capital mexiquense, donde, el alcalde Ricardo Moreno y la presidenta del DIF municipal, Rocío Pegueros, dieron la bienvenida a cada una de las invitadas de honor con una rosa como símbolo de respeto y cariño hacia su labor diaria en el núcleo familiar.

El concierto bajo la batuta del maestro Gerardo Urbán y Fernández, los integrantes de la OFiT deleitaron a la audiencia con un repertorio selecto de Juan Gabriel, mientras las voces de Rocío de la Vega y Harold Guerra dieron vida a éxitos emblemáticos que marcaron la historia musical de México, donde mamás de todas las edades, corearon temas como “Buenos días señor Sol”, “Siempre en mi mente” y “No tengo dinero”, “Querida”, la pieza que dio nombre al evento, “Amor eterno”, la cual arrancó suspiros, “Por qué me hacer llorar” y “El Noa Noa” para cerrar este festejo con una estampa de felicidad.

De esta manera, Toluca honró a las jefas de familia con una jornada que privilegió la cultura y el reconocimiento a su presencia fundamental en la sociedad.

Las madres de Toluca, señalaron que fue un gran regalo en un lugar que es simbólico de Toluca.