Alcaldesa Ana Muñiz cierra Caravanas por la Justicia con unión civil de 60 parejas

San Mateo Atenco, Méx.- Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en el municipio de San Mateo Atenco, concluyeron con una ceremonia colectiva en la que 60 parejas formalizaron su unión civil, un esfuerzo que acercó servicios gratuitos y trámites esenciales a la población.

La ceremonia de clausura fue encabezada por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra y por el director general de Justicia Cotidiana y Protección al Colono, Rodolfo Isaí González López, representante del Gobierno del Estado de México.

Durante el acto, que otorgó certeza jurídica y protección legal a las parejas participantes, la alcaldesa Ana Muñiz destacó que el matrimonio es una institución que da forma y respaldo a los proyectos de vida compartidos, y que representa un acto de responsabilidad, respeto y amor.

“Este acto va más allá de un trámite legal; es la afirmación de un deseo compartido de elegirse todos los días, de acompañarse con respeto y construir un hogar donde el amor sea refugio y responsabilidad compartida”, expresó.

Acompañada en el presídium por el presidente honorario del DIF Municipal, Oscar Muñiz Maynez, la alcaldesa agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por acercar este programa al municipio por tercera ocasión, fortaleciendo así el acceso a la justicia cotidiana y apoyando la economía familiar mediante trámites gratuitos y servicios ofrecidos en el centro del municipio.

Por su parte, Rodolfo González López reconoció la disposición del Gobierno Municipal para facilitar la realización de las caravanas y destacó el liderazgo de la presidenta municipal en la promoción de acciones que benefician directamente a las familias atenquenses.

El presídium estuvo integrado también por el subdirector del Registro Civil Valle de Toluca, zona Centro Norte, Rodolfo Díaz López, y la notaría pública número 161, Teresita Libién Ávila, quienes acompañaron la formalización legal de las uniones.

La ceremonia colectiva reunió a parejas con el mismo anhelo: consolidar su relación y fortalecer la certeza jurídica de sus familias.

Este acto reafirmó al núcleo familiar como base del tejido social y como espacio donde se construyen valores, identidad y comunidad.