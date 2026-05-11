Pedro Fernández cantó para miles de mamás en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Con música, baile y un ambiente de júbilo, miles de personas se reunieron para celebrar el Día de las Madres, en un magno evento impulsado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez.

Los asistentes disfrutaron gratuitamente de las presentaciones de Pedro Fernández, Los Socios del Ritmo y Simba Musical, en una noche dedicada a reconocer y festejar a las madres del municipio.

El invitado estelar de la noche fue Pedro Fernández, uno de los intérpretes más queridos de la música mexicana, con más de cuatro décadas de trayectoria artística y reconocido internacionalmente por éxitos que han marcado generaciones.

Como parte de su Tour 2026 Ave Fénix, el cantante hizo vibrar al público con temas como “Amarte a la antigua”, “Debajo del sombrero”, “Cómo te extraño mi amor”, “Canción del mariachi”, “Si nos dejan” y “El Rey”, provocando ovaciones y momentos de gran emoción entre las asistentes.

Y dedicó especialmente a todas las madres la canción “Mi forma de sentir”, la cual fue coreada por miles y miles de asistentes en el Teatro del Pueblo del recinto ferial. Para cerrar con broche de oro interpretó “México lindo y querido”.

Los Socios del Ritmo, agrupación fundada en 1962 y considerada una de las leyendas vivas de la música tropical mexicana, fue otro de los grupos invitados. Con más de 90 discos grabados y una nominación al grammy Award en la categoría Best Tropical Latin Performance, el grupo puso a bailar a miles de personas con canciones como “Felicidad”, “Amor de Internet”, “Vamos a platicar” y “Año Viejo”. Además, interpretaron piezas de danzón como “Juárez” y temas emblemáticos como “Llorar” y “Gritaría”, de los más coreados de la noche.

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de Simba Musical, agrupación reconocida en el género sonidero y tropical, por su energía en el escenario y su estilo característico dentro de la cumbia mexicana.

Desde las primeras horas del evento lograron encender el ambiente y poner a bailar a las familias asistentes con temas como “Oasis de amor”, “La cumbia de la cobra”, “El sirenito” y “María la cleptómana”, consolidando una presentación que marcó el inicio de una noche llena de música y convivencia.

El evento contó con un operativo coordinado por Protección Civil, Seguridad Ciudadana y personal médico, quienes trabajaron de manera permanente para garantizar la seguridad y atención de las miles de personas que acudieron a esta celebración.