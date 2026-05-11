Remite Toluca 30 unidades al corralón y recupera motos robadas

Toluca, Méx.- Como resultado del operativo permanente “Moto Segura”, implementado durante esta semana, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca recuperaron motocicletas con reporte de robo, aseguraron presunta droga y remitieron 30 unidades al corralón por infracciones al Reglamento de Tránsito.

En San Pablo Autopan, policías municipales detuvieron a cinco personas que empujaban y manipulaban una motocicleta marca Vento, color negro con dorado, sin placas de circulación y con reporte de robo vigente. Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos.

En otra acción realizada en San Mateo Otzacatipan, fue asegurado una persona de 16 años que conducía una motocicleta Italika sin placas y con denuncia de robo vigente.

En San Martín Totoltepec, tres hombres identificados como Fernando “N”, Felipe “N” y Ramiro Edgar “N” fueron detenidos mientras viajaban en motocicletas sin placas ni documentación.

Durante la inspección, les fueron aseguradas 36 bolsas con una sustancia con características similares al cristal y 10 bolsas con hierba seca aparentemente marihuana.

Asimismo, en Santa Ana Tlapaltitlán, dos hombres identificados como Eduardo “N” y Alexis “N” fueron detenidos en circunstancias similares. A los sujetos se les localizaron bolsas con hierba con características propias de la marihuana.

En materia de movilidad, personal de la Dirección de Sustentabilidad Vial remitió al depósito vehicular 30 motocicletas: 19 por falta de casco de seguridad, nueve por carecer de placas y dos por portar placas vencidas.

El Gobierno municipal de Toluca, que preside el alcalde Ricardo Moreno, reiteró que el operativo “Moto Segura” se mantendrá de manera permanente para recuperar vehículos robados, combatir delitos relacionados con el narcomenudeo y reforzar el cumplimiento de la normatividad vial en la capital mexiquense.