El Toluca se despidió de la liguilla de la Liga MX femenil

Ciudad de México.- Las Diablas Rojas del Toluca cerraron su participación en el Clausura 2026 con una actuación llena de orgullo y carácter, aunque no lograron evitar la eliminación en semifinales frente al América. El conjunto escarlata cayó 4-3 en la Ciudad de los Deportes y se despidió del torneo con marcador global de 11-4.

Luego del complicado 7-1 sufrido en el encuentro de Ida, el panorama lucía complicado para las mexiquenses, situación que empeoró apenas al minuto 4 de la Vuelta. En una jugada a balón parado, Nancy Antonio mandó un servicio al área y Gabriela García apareció sin marca para conectar de cabeza y poner el 1-0 para las azulcremas.

A pesar del golpe tempranero, Toluca respondió con personalidad y encontró en Faustine Robert a su gran figura ofensiva. La francesa empató el encuentro al minuto 11 tras controlar un balón dentro del área y sacar un zurdazo potente que dejó sin oportunidad a la arquera Itzel Velasco.

Las Diablas aprovecharon el momento anímico y consiguieron remontar el marcador al 20’, luego de que la silbante señalara penal tras revisar en el VAR una infracción de Karen Luna. Robert cobró de manera cruzada y convirtió el 1-2 parcial.

América volvió a reaccionar y empató el duelo al minuto 33 también desde el manchón penal. Irene Guerrero ejecutó con fuerza y colocó el balón pegado al poste para firmar el 2-2.

Antes del descanso apareció nuevamente Faustine Robert. La atacante francesa luchó un balón dentro del área y con un derechazo potente marcó el 2-3 al 45+2’, completando una brillante actuación individual en una semifinal de alta intensidad.

En el segundo tiempo, Toluca buscó ampliar la ventaja, pero Itzel Velasco evitó el daño con un par de intervenciones importantes. América insistió hasta encontrar el empate al minuto 75, cuando Aylin Avilez definió de media vuelta tras una pared en el centro del área.

Cuando el partido parecía terminar empatado, las Águilas encontraron el gol de la victoria en tiempo agregado. Riley llegó a línea de fondo y mandó un centro raso que Alexa Soto empujó al fondo de las redes para sellar el 4-3 definitivo.

Tras el encuentro, el director técnico Patrice Lair reconoció la entrega de sus futbolistas y destacó el crecimiento mostrado por el equipo durante el torneo. El estratega francés aseguró sentirse orgulloso de sus jugadoras y confió en que Toluca podrá pelear por el título en el futuro cercano.

ALINEACIONES:

AMÉRICA: Itzel Velasco, Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Karen Luna, Mariel Ramos, Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio, Angelique Saldívar, Sarah Luebbert (Giana Riley, 70’) y Gesey Da Silva (Alexa Soto, 70’). DT. Ángel Villacampa.

TOLUCA: Valeria Martínez, Karla Martínez (Yeneisi Rodríguez, 76’), Abby Erceg, Liliana Fernández (A 49’), Casandra Cuevas (Cinthya Peraza, 85’), Faustine Robert, Amandine Henry, Diana Guatemala (Deneisha Blackwood, 46’), Eva Jakobsson, Itzel Muñoz (Brenda Ojeda, 70’) y Eugenie Le Sommer. DT. Patrice Lair.

Árbitro: Francia M. González M.

Asistentes: Karla A. Hurtado J. y Alejandro Rodríguez L.

4o. Árbitro: Fernando A. Portillo B.