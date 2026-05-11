Avanza Operación Restitución con casi 2 mil inmuebles asegurados en EdoMéx

Toluca, Méx.- Acciones coordinadas en el marco de la Operación Restitución, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han permitido el aseguramiento de 1,983 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 69 municipios del territorio mexiquense.

A través de la Operación “Restitución”, que forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 1,091 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En el periodo que comprende del 2 al 8 de mayo del 2026, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 15 municipios, consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 34 propiedades de los cuales 24 son casas habitación y 10 predios.

Los 69 municipios en los que han sido desplegadas las acciones de Operación “Restitución” son Acolman, Almoloya, Amecameca, Atizapán de Santa Cruz, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapultepec, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec y Morelos.

También han sido recuperados inmuebles en Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Soyaniquilpan de Juárez, Tecámac, Temamatla, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec, Zumpango, Villa Guerrero, Joquicingo y Coyotepec.

Cabe señalar que, a partir del inicio de la Operación “Restitución”, se ha fomentado la denuncia ciudadana sobre este tipo de ilícitos, ya que cada vez son más los mexiquenses, propietarios de inmuebles que aparentemente eran víctimas de este tipo de delito, se animaron a iniciar un procedimiento legal para recuperar sus propiedades.

Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.