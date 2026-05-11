Quedan definidas las semifinales de la Liga MX

Ciudad de México.- Los cuartos de final del Clausura 2026 dejaron emociones, remontadas, sorpresas y la caída de varios favoritos, por lo que ya quedaron definidas las semifinales de la Liga MX, donde Pumas se medirá ante el Pachuca y las Chivas Rayadas del Guadalajara chocarán frente al Cruz Azul en busca del boleto a la gran final.

La gran sorpresa de la fase fue la eliminación del campeón Toluca a manos del Pachuca. Los Tuzos mostraron contundencia y orden táctico para dejar fuera a los Diablos Rojos con un global de 3-0. El conjunto escarlata llegó obligado a remontar pero nunca encontró claridad futbolística y terminó despidiéndose del torneo entre dudas y frustración, permitiendo que la Liga MX tenga un nuevo monarca.

Otro de los encuentros más dramáticos fue el protagonizado entre Pumas y el América. En una edición más del Clásico Capitalino, los universitarios consiguieron una clasificación épica tras empatar 3-3 en Ciudad Universitaria. El marcador global terminó 6-6, pero la mejor posición en la tabla le dio el pase al cuadro auriazul.

Pumas sorprendió desde el inicio y en apenas 23 minutos ya ganaba 3-0 gracias a los goles de R. Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo. América reaccionó con anotaciones de Patricio Salas y un doblete de Alejandro Zendejas, aunque el esfuerzo azulcrema no fue suficiente para evitar una dolorosa eliminación.

Por su parte, las Chivas Rayadas del Guadalajara también protagonizaron una remontada importante para mantenerse con vida en el certamen. El Rebaño Sagrado derrotó 2-0 a Tigres en el Estadio Akron y empató el marcador global 3-3, avanzando gracias a su mejor ubicación en la tabla general.

El conjunto tapatío mostró intensidad desde el arranque y encontró premio en la recta final del compromiso, aprovechando las desconcentraciones defensivas del cuadro regiomontano. Con ello, Guadalajara regresa a una semifinal y mantiene vivo el sueño de conquistar un nuevo título de Liga MX.

Finalmente, el Cruz Azul cumplió con las expectativas y selló su boleto a la antesala de la final tras superar su serie de cuartos de final con autoridad. La Máquina volvió a mostrar solidez defensiva y efectividad ofensiva, confirmando que es uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Ahora, las semifinales prometen emociones de alto voltaje. Pumas intentará seguir sorprendiendo cuando enfrente al Pachuca, mientras que Chivas y Cruz Azul protagonizarán una serie llena de historia, presión y tradición dentro del futbol mexicano.