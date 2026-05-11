Para taekwondo cosecha ocho preseas en Panamericano 2026, en Río de Janeiro, Brasil

Ciudad de México.- La selección mexicana de para taekwondo, bajo las instrucciones de las entrenadoras Jannet Alegría y María Espinoza, logró una cosecha de cinco medallas de oro, una de plata y dos bronces, en el Campeonato Panamericano 2026, que se realizó este domingo en Brasil.

En el certamen continental, la entrenadora María del Rosario Espinoza Espinoza ganó como mejor coach femenil y Fernanda Vargas fue reconocida como la mejor atleta femenil; además México obtuvo el primer lugar por equipos femenil, el segundo sitio en equipos varonil y el segundo lugar general del evento.

Las preseas de oro fueron para: Claudia Romero Rodríguez en la categoría -47 kilos; Jessica Berenice García Quijano en -52 kg; Fernanda Vargas Fernández en +67 kg; Luis Mario Nájera Vleeschower en -80 kilos e Iván Torres Pérez en -58 kilos.

Por su parte, el sinaloense Samuel García Inzunza ganó la insignia de plata en -80 kg y los metales de bronce correspondieron a la debutante Evolet Rentería Martínez en -57 kg y Lupita Rojas Saucedo en la división de -47 kilos.

El certamen continental con grado G-4 sumó 40 puntos en el ranking internacional a los ganadores de preseas doradas.