El Pachuca terminó con el reinado de los Diablos en la Liga MX

Pachuca, Hidalgo.- El Pachuca puso fin al reinado del Toluca F.C. en la Liga MX luego de imponerse con autoridad por marcador global de 3-0 en la serie de cuartos de final. Los Tuzos fueron superiores durante gran parte de la eliminatoria y dejaron fuera al vigente campeón del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos arribaron a la Bella Airosa obligados a conseguir una remontada histórica, ya que necesitaban ganar por diferencia de dos goles para mantenerse con vida en el torneo. Sin embargo, el panorama se complicó muy temprano para el conjunto dirigido por Antonio Mohamed.

Antes de cumplirse los primeros diez minutos del encuentro, el árbitro central señaló una polémica pena máxima a favor del cuadro hidalguense tras una caída de Valencia dentro del área. La decisión causó molestia en el banquillo escarlata, pero el silbante mantuvo su postura y desde los once pasos el propio Enner Valencia convirtió el 1-0, aumentando la ventaja de Pachuca en el marcador global.

El Toluca intentó responder con intensidad y adelantó líneas en busca de acercarse en el marcador. La oportunidad más clara de los mexiquenses llegó antes del descanso, cuando Pavel Pérez sacó un potente disparo que terminó impactando el poste, dejando escapar una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.

Para la parte complementaria, el Pachuca encontró espacios y aprovechó el desconcierto de los visitantes. Apenas al minuto 48, Robert Kenedy escapó por velocidad por la banda derecha y definió ante la salida de Luis García para marcar el 2-0 definitivo y el 3-0 global que terminó sentenciando la serie

Con el marcador en contra, el “Turco” Mohamed realizó modificaciones ofensivas buscando reaccionar, pero los Tuzos controlaron el encuentro con orden y tranquilidad. Aunque el Toluca nunca dejó de luchar, el campeón quedó eliminado y cedió la corona en una noche amarga para la afición escarlata.

-Pachuca

Titulares: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Víctor Guzmán, Énner Valencia, Oussama Idrissi, Brian García, Carlos Sánchez, Christian Rivera, Elías Montiel y Robert Kenedy.

Suplentes: José Eulogio, Pedro Pedraza, Luis Quiñones, Jorge Berlanga, Alexei Domínguez, René López, Salomón Rondón, Alan Baustista, Gael Álvarez y Sergio Rodríguez.

-Toluca

Titulares: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Marcel Ruiz, Pavel Pérez, Mauricio Isaís, Santiago Simón, Everardo López y Jorge Díaz Price.

Suplentes: Hugo González, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Jesús Angulo, Helinho, Fernando Arce, Franco Rossi, Víctor Arteaga, Alek Álvarez y Alan Orta.