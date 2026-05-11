Detienen a presunta implicada en trata de personas

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Alma “N”, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de dos mujeres, por hechos iniciados en junio de 2014 en un inmueble ubicado en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las indagatorias, el inmueble operaba como casa de citas, donde al menos otras diez mujeres más eran víctimas de explotación sexual. Las víctimas identificaron a la imputada como responsable del establecimiento y señalaron que presuntamente obtenía un porcentaje de las ganancias derivadas de los servicios que realizaban.

Gracias a los datos de prueba integrados por el agente del Ministerio Público, la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Alma “N”, la cual fue ejecutada el 28 de abril de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante la audiencia inicial celebrada el pasado 2 de mayo, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y presentó datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial la vinculación a proceso de Alma “N”. Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, la Fiscalía CDMX refrendó su compromiso de investigar y perseguir los delitos relacionados con la trata de personas, mediante acciones coordinadas entre agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación y personal pericial, para garantizar el acceso a la justicia y proteger la integridad y los derechos de las víctimas.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona mencionada en este comunicado se considera inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del proceso, hasta que se dé una sentencia emitida por la autoridad judicial competente determine su responsabilidad.