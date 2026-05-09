Patrice Lair lamentó el juego ofrecido ante el América

Toluca, Méx.- El director técnico de Toluca Femenil, Patrice Lair, no ocultó su frustración luego de la goleada de 1-7 que sufrió su equipo ante América en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026, resultado que calificó como doloroso y que evidenció, desde su perspectiva, las múltiples fallas que arrastró el conjunto escarlata durante el torneo.

En conferencia de prensa, el estratega francés reconoció la superioridad del conjunto azulcrema y aseguró que las Diablas pagaron muy caro los errores defensivos ante un rival que no perdonó frente al arco.

“El equipo América estuvo definitivamente por encima de nosotros. Sí hubo un penal por ahí, pero también el marcador sí fue muy superior. Estoy orgulloso de las chicas en el segundo tiempo, estoy contento con todas las mexicanas, juegan bien, pero no fue un buen partido”, declaró.

Patrice Lair fue autocrítico y admitió que el Toluca llegó más lejos de lo esperado en la competencia, pese a las limitaciones futbolísticas y defensivas que mostró el equipo durante el campeonato.

“Toluca en este momento tiene demasiadas fallas, es un milagro que esté en Semifinal. En un momento sí nos recuperamos con el gol que se marcó, pero hubo muchas fallas y sí fue una derrota dolorosa”, comentó el entrenador.

El técnico también asumió responsabilidad directa por la derrota y dejó entrever que la alineación utilizada pudo no haber sido la correcta para enfrentar un compromiso de esta magnitud.

“Vamos a tratar de dar lo mejor, jugar con orgullo y hacerlo lo mejor posible. Podría ser que yo me equivoqué con la composición del equipo, asumo la culpa por eso”, señaló.

Además de analizar el encuentro, Patrice Lair aprovechó su última conferencia de prensa con Toluca Femenil para despedirse oficialmente del futbol mexicano, ya que regresará a Francia tras concluir su etapa con las Diablas.

“Les quisiera agradecer todo su apoyo. Es la última conferencia que estoy dando ya que me voy a Francia. Quizás estaría regresando más adelante a México, pero sería con un equipo de futbol masculino”, expresó.

Finalmente, el francés destacó la pasión que existe en México por el futbol y agradeció el cariño recibido durante su estancia en la Liga MX Femenil.