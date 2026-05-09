Adulto mayor presuntamente agredido por sus hijas en Huauchinango pone denuncia ante la CEDH

Desde Puebla

Huauchinango, Pue. – Oliverio Pérez, adulto mayor, acudió a la oficina de Derechos Humanos, para presentar una queja contra servidores públicos del sistema de justicia local, tras denunciar que su caso fue minimizado y no atendido oportunamente.

El afectado acusó que presuntamente fue agredido por sus propias hijas y, junto con su hermano, presentó denuncias por violencia familiar y robo integradas en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/HUAUCHI/-I/016395/2025.

Según lo expuesto, recibió solo respuestas evasivas del Ministerio Público José Manuel González Jarquín, del facilitador de mecanismos alternos de solución de controversias penales, Luis Antonio Téllez Hernández y de la titular del área de Desaparición de Personas, licenciada María del Pilar Aparicio Solano, quienes no dieron avance ni atención debida a su denuncia.

Ante esta negativa de atención y presunta omisión de deberes, la Fiscal General del estado, Idamis Pastor Betancur, ordenó de manera directa que personal de la visitaduría general se trasladara a Huauchinango, para atender este asunto y otros expedientes también permanecen sin avance.

Alrededor de las 11:30 horas, llegó a Casa de Justicia Rocío Cuatle Rojas, ministerio público adscrita a la Visitaduría General de la Fiscalía de Puebla, acompañada de dos abogados más.

Su presencia tuvo como objetivo dar seguimiento al oficio FGE/VG/1652/2026 presentado por Oliverio Pérez, además de iniciar el expediente de investigación 179/2026/DI por presuntas irregularidades.

Ciudadanos expresaron su agradecimiento a la titular de la FGE por atender estas quejas contra servidores públicos, a quienes señalan de empeorar el servicio.

Algunas personas afectadas que también acudieron ya no pudieron ser atendidas por el personal de la Visitaduría al momento, pero aprovecharon para exponer denuncias adicionales contra la fiscal del área FEIDAI, Maricruz Lozada, y agentes de la policía ministerial, a quienes acusan de inacción.

Los habitantes de Huauchinango solicitaron este seguimiento riguroso de las denuncias, con el fin de que las carpetas de investigación avancen y se reduzca el gran rezago.