Fiesta deportiva en el “Chivo” Córdova con las finales del Mundialito Escolar 2026

Dioney Hernández

Dioney Hernández 9 mayo, 2026

9 mayo, 2026 Deportes

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Toluca, Méx.- Con un ambiente lleno de emoción, música y pasión por el futbol, se llevaron a cabo las finales del Mundialito Escolar 2026 en el Estadio “Alberto Chivo” Córdova, donde cientos de estudiantes y familias mexiquenses disfrutaron de una auténtica fiesta deportiva organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Dirección de Educación.

El evento contó con la presencia del secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, quienes presenciaron las finales de nivel medio superior en las ramas femenil y varonil.

Previo al silbatazo inicial, el estadio universitario vivió un espectáculo protocolario con música, botargas, banda de guerra y animación, lo que generó un entorno de fiesta que mantuvo al público al filo de la butaca durante ambos encuentros.

La final femenil de media superior enfrentó a los representativos de Acambay y Chalco. El conjunto acambayense mostró superioridad durante gran parte del encuentro y terminó conquistando el campeonato tras imponerse por marcador de 3-0.

Más tarde, la final varonil regaló uno de los momentos más emocionantes de la jornada. El combinado de Toluca se midió ante Atlacomulco en un partido intenso y lleno de emociones, donde el equipo toluqueño logró quedarse con el triunfo por un cerrado 3-2, desatando la celebración de sus seguidores.

En otras categorías también se entregaron reconocimientos a los campeones. En primaria femenil, la escuela Carlos Marías Salcedo, de Toluca, obtuvo el primer lugar; mientras que en la rama varonil el título fue para Teoloyucan. Por su parte, en secundaria femenil, la escuela Tierra y Libertad se quedó con el campeonato.

Durante su intervención, Miguel Ángel Hernández Espejel destacó la enorme participación estudiantil registrada en este certamen, señalando que más de dos millones de alumnos formaron parte de esta iniciativa deportiva en sus diferentes niveles educativos.

Asimismo, confirmó que el Mundialito Escolar continuará realizándose de manera permanente año con año en instituciones públicas y privadas del Estado de México.

Por su parte, Horacio Duarte Olivares felicitó a todos los campeones y deseó éxito a quienes representarán a la entidad mexiquense en futuras competencias deportivas.