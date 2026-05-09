Marcel Ruiz sueña con subirse al último tren mundialista

Toluca, Méx.- A pesar de que el panorama luce complicado rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el futbolista del Toluca, Marcel Ruiz, aseguró que no pierde la esperanza de formar parte de la Selección Mexicana que disputará el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El mediocampista escarlata habló durante la presentación oficial del álbum Panini rumbo a la justa mundialista, donde dejó claro que mantiene la ilusión intacta de ser convocado por Javier Aguirre para representar al país en el torneo más importante del futbol internacional.

Marcel Ruiz confesó que jugar un Mundial en casa sería el mayor sueño de su carrera deportiva, motivo por el cual seguirá trabajando intensamente hasta el último momento para intentar convencer al cuerpo técnico del Tricolor.

“Seguiremos con el sueño, intentando jugar el Mundial en casa, que es lo más bonito que yo creo que me puede pasar”, expresó el jugador mexicano durante el evento.

El futbolista del Toluca también destacó la emoción de compartir escenario con personajes históricos del futbol nacional como Hugo Sánchez y Alberto Lati, quienes estuvieron presentes en el lanzamiento del tradicional álbum coleccionable de Panini.

“Muy feliz por estar con estas dos figuras del futbol, ídolos, y bueno, este es el nuevo álbum”, señaló Marcel Ruiz ante los asistentes.

Aunque el mediocampista no ha tenido regularidad en las recientes convocatorias de la Selección Mexicana debido a problemas físicos que frenaron su actividad, sigue siendo uno de los jugadores que buscan aparecer de último momento en la lista definitiva de Javier Aguirre.

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, el estratega nacional continúa observando opciones para fortalecer distintas zonas del campo, especialmente el mediocampo, donde aún existen algunas dudas de cara a la convocatoria final.

Mientras tanto, Marcel Ruiz continúa enfocado en cerrar de buena forma la temporada con los Diablos Rojos del Toluca y mantener viva la ilusión de vestir la camiseta nacional en una Copa del Mundo histórica para México.