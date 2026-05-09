Herrera promete un Atlante competitivo desde el primer torneo

Ciudad de México.- Miguel “Piojo” Herrera fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Atlante y dejó claro que llega con la misión de devolver protagonismo a una de las instituciones más históricas del futbol mexicano. Durante su presentación en el Estadio Banorte, el estratega mexicano aseguró que el proyecto azulgrana es ambicioso y que el objetivo será competir desde el primer torneo.

Acompañado por Emilio Escalante, presidente del club; Emilio Escalante Jr., vicepresidente; y Jorge Santillana, director deportivo, Herrera ofreció sus primeras declaraciones como entrenador de los Potros de Hierro, donde agradeció la confianza de la directiva y reconoció la responsabilidad que implica dirigir al llamado “Equipo del Pueblo”.

“Es un proyecto muy ambicioso el cual llevamos trabajando a full desde hace unas semanas, el objetivo es claro y desde el primer torneo empezar a competir. Son aceptadas las críticas, nos hacen crecer y ya quiero empezar esta nueva historia con Atlante”, comentó el estratega nacional.

El “Piojo” también destacó la importancia de construir un equipo comprometido, con jugadores que entiendan la exigencia y la identidad del club. Además, señaló que buscará encontrar un equilibrio entre juventud y experiencia dentro del plantel.

Uno de los nombres que salió durante la conferencia fue el de Christian “Hobbit” Bermúdez, futbolista con el que Herrera ya trabajó anteriormente en América. El entrenador reconoció las cualidades del mediocampista y dejó abierta la posibilidad de mantenerlo dentro del proyecto deportivo.

“Hobbit es un muchacho muy dedicado, trabajador, que sabe cómo trabajo; lo tuve en el América y veremos cómo va evolucionando y si quiere seguir con nosotros. Los jugadores que vengan acá tienen que ponerse la camisa y venirse a matar por el equipo”, expresó.

Finalmente, Miguel Herrera aseguró que el Atlante buscará recuperar la conexión con su afición y pelear por objetivos importantes desde el inicio de esta nueva etapa. Los Potros disputarán sus partidos como local los viernes a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, inmueble que compartirán con Cruz Azul y América durante el Clausura 2026.