Lanzan licitación de mantenimiento a escaleras y elevadores de RUTA
- Redacción
- 9 mayo, 2026
- Nacional e Internacional
- Puebla, ruta
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Desde Puebla
El gobierno de Puebla lanzó una licitación pública nacional para la contratación de empresa, que brinde mantenimiento a las escaleras y elevadores de las líneas uno y cuatro de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
De acuerdo con el documento, el servicio se deberá otorgar a partir de la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre las zonas que intervendrán se encuentran:
Paraderos Juárez – Serdán, Cuautlancingo, Forjadores, Recta a Cholula, Atlixco y Huejotzingo.