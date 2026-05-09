Lanzan licitación de mantenimiento a escaleras y elevadores de RUTA

Desde Puebla

El gobierno de Puebla lanzó una licitación pública nacional para la contratación de empresa, que brinde mantenimiento a las escaleras y elevadores de las líneas uno y cuatro de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

De acuerdo con el documento, el servicio se deberá otorgar a partir de la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Entre las zonas que intervendrán se encuentran:

Paraderos Juárez – Serdán, Cuautlancingo, Forjadores, Recta a Cholula, Atlixco y Huejotzingo.