Vinculan a proceso a pareja por homicidio en Ecatepec

Redacción

Redacción 9 mayo, 2026

9 mayo, 2026 Policía

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Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de una femenina identificada como “Joana Isabel “N” y un masculino de nombre Edwin Alexander “N” alias “Bonyfray”, por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un masculino registrado en la colonia Nueva Aragón de esta demarcación.

Los hechos se suscitaron el 2 de febrero del año en curso, en un inmueble ubicado en la colonia Nueva Aragón en el municipio de Ecatepec, lugar en el que se encontraba la víctima en compañía de dos personas más, momento en que llegó Joana Isabel “N”, quien supuestamente, habría subido directamente al cuarto de la víctima donde comienzan a discutir.

Momentos después, tanto la víctima como la hoy investigada bajan al patio de la casa, y Joana Isabel “N” llama vía telefónica a Edwin Alexander “N” alias “Bonyfray” y le pide trasladarse a dicho inmueble.

Posteriormente el investigado arriba al domicilio, sacar un arma de fuego y dispara en contra de la víctima, para después huir del lugar en compañía de Joana Isabel “N”.

Durante la huida los sujetos realizaron varias detonaciones más, que pegan en la estructura del lugar, en tanto que la víctima es trasladada al Hospital General José María Rodríguez, donde pierde la vida a causa de las heridas.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía Edoméx inició las investigaciones correspondientes que permitieron identificar a estas dos personas como posibles partícipes, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez, orden de aprehensión en contra de “Joana ISABEL “N” y Edwin Alexander “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Elementos de la Fiscalía, cumplimentaron la orden de aprehensión e ingresaron a los detenidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedaron a disposición de un Juez quien determinó su vinculación a proceso, decretó la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A los investigados se les debe considerar inocentes hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria. En caso de encontrarse culpables, podría alcanzar hasta los 70 años de prisión.