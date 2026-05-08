Regulan trabajo, exhibición y comercio de animales en el EdoMéx

Toluca, Méx.- Para cumplir de manera integral con la visión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez del trato digno a los seres sintientes, la recién aprobada Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, impulsada por la Mandataria mexiquense y los grupos parlamentarios de la LXII Legislatura estatal, establece parámetros de atención en actividades de trabajo, espectáculos o exhibición y experimentación.

Indica que las y los mexiquenses que tienen bajo su resguardo animales, deberán garantizar sus necesidades básicas como son su cuidado, alimentación y salud para que puedan disfrutar de un trato digno a lo largo de su vida, así como proporcionarles un lugar adecuado para su desarrollo conforme a su naturaleza; para quienes incumplan la ley habrá multas y sanciones.

En el caso de los animales de trabajo, aparte de cubrir sus necesidades básicas de bienestar, la nueva ley los protege para evitar su explotación, por lo que se deben tomar en cuenta los límites de carga y la duración de las jornadas; además se prohíbe forzarlos a trabajar si se encuentran enfermos, así como maltratarlos. En el caso de los que son para espectáculos o exhibición, se requiere una autorización especial.

Esta ley también prohíbe la experimentación de animales en niveles de primaria y secundaria, para evitar el sufrimiento innecesario de seres sintientes; en su lugar se deberán buscar métodos alternativos de aprendizaje, con la intención también de inculcar en las y los menores el respeto a todas las formas de vida.

Para el transporte de animales se estipula que se debe evitar el sufrimiento, hacinamiento y golpes, además, será obligación de quien los lleva el alimentarlos, darles descanso y asegurarse de que viajen en condiciones adecuadas.

Es importante destacar que para el comercio de animales queda prohibida su venta en vía pública y es obligatorio que los seres sintientes cuenten con certificado de salud y bienestar.

Todo lo anterior, muestra las acciones integrales para procurar una vida digna a todas las formas de vida, al establecer obligaciones para las y los mexiquenses que deciden tener seres sintientes bajo su resguardo. De esta forma, el Estado de México “Capital Mundial del Bienestar Animal”, mejora la salud pública y eleva la conciencia social.