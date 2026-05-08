Ajustará EdoMéx calendario escolar 2025-2026 conforme a disposiciones de la SEP

Toluca, Méx. – El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ajustará el calendario escolar 2025-2026 conforme a los acuerdos aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas del país, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio, con el propósito de proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

El Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, participó en la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se aprobaron las modificaciones que aplicarán para más de 2.7 millones de estudiantes mexiquenses de Educación Básica.

Como parte de estos acuerdos, el Consejo Técnico Escolar previsto para el 29 de mayo se recorrerá al 8 de junio; a partir de ese día y hasta el 12 de junio, maestras y maestros acudirán a los planteles para realizar labores administrativas de cierre del ciclo escolar. El personal docente regresará a las escuelas del 10 al 14 de agosto para participar en las sesiones de Consejo Técnico Escolar en fase intensiva; mientras que las y los estudiantes retornarán a las aulas del 17 al 28 de agosto.

Durante dicho periodo, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027 programado para el 31 de agosto, se realizarán actividades de fortalecimiento de aprendizajes, con énfasis en lectura, escritura y matemáticas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

La SECTI reitera que estas medidas se implementarán en coordinación con autoridades federales, en concordancia con el enfoque humanista de la Nueva Escuela Mexicana, que coloca en el centro el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes, en la entidad que concentra el sistema educativo más grande del país.