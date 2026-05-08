Del 13 al 17 de mayo se llevará a cabo la Feria del Libro Neza 2026

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció que se realizará la onceava edición de la Feria del Libro Neza 2026 del 13 al 17 de mayo en la explanada del palacio municipal, donde se espera recibir a más de 50 mil personas. Participarán más de 100 expositores, más de 200 sellos editoriales y más de 50 destacadas figuras del ámbito literario, periodístico, artístico y cultural.

Dio a conocer que en esta edición de la feria se llevará a cabo la presentación de la colección “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica (FCE), integrada por 27 títulos, cuyos ejemplares serán entregados gratuitamente por parte del director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, a jóvenes de entre 15 y 30 años.

Cerqueda informó que, en coordinación con la Brigada Para Leer en Libertad, también se ofrecerán libros a bajo costo, así como una amplia cartelera de actividades artísticas y educativas dirigidas a públicos de todas las edades.

Cabe señalar que durante los cinco días de la Feria habrá más de 40 eventos artísticos y culturales, entre los que destacan presentaciones de libros, charlas, debates, en los que destaca la participación de figuras como la escritora y dramaturga Sabina Berman, así como periodistas y analistas reconocidos. Asimismo, se tienen previstos espectáculos musicales, uno de ellos con la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl (OSIN).

Por otra parte, en el marco del Mundial 2026, se integrará una agenda especial sobre futbol, con charlas, presentaciones editoriales y testimonios de especialistas y ex deportistas, abordando el impacto social, cultural y mediático de este deporte.

Entre estas actividades se realizará la charla “Salvando a la Niñez y la Juventud”, con Michell Rico Bracamontes, exjugadora profesional de la Selección Mexicana Femenil de futbol, la presentación del libro “Peloti y el mundial”. Habrá crónicas a nivel de cancha, con Carlos Barrón; una charla “Experiencias mundialistas” con Juan Martín Montes, Beatriz Pereyra y Rosa Covarrubias, así como charlas y anécdotas sobre el estadio Neza 86 y los Toros Neza.

También se realizará la entrega gratuita del libro “El balón y la palabra”, una antología que reúne textos futboleros de Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna, Rolo Diez, Felipe Garrido, Sebastián Rutes, con un prólogo de Juan Villoro, el cual será presentado por Miguel Alejandro Rivera y Eduardo Mosches, como parte de las acciones para acercar la literatura a nuevos públicos.

Finalmente, expresó el alcalde, en esta edición se rendirá un homenaje especial a las y los docentes de Nezahualcóyotl, quienes desempeñan un papel fundamental en la educación de niñas, niños y jóvenes, contribuyendo al desarrollo social del país y del municipio.