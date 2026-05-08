Refuerzan atención a mujeres con 48 Centros LIBRE en el Estado de México

Toluca, Méx.- El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez prevé que el Estado de México cuente en este año con 48 Centros LIBRE de apoyo a las mujeres, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de violencia, para lo cual realiza gestiones y acciones de coordinación necesarias con instancias los tres órdenes de Gobierno.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que actualmente la entidad cuenta con 41 Centros LIBRE en diversos municipios, incluidos 10 que tienen Alerta de Violencia de Género: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Señaló que, a través de esta red se han atendido a más de 35 mil mujeres, de las cuales 40 por ciento corresponden a servicios vinculados a violencia y canalización a otras instituciones, cuando es necesario.

En conferencia de prensa, la titular de la SeMujeres explicó que el siguiente Centro LIBRE a inaugurarse será en el municipio de Rayón y se estima que en las próximas semanas inicien funciones en Apaxco y Tequixquiac. En total, se prevé que este año entren en operación siete nuevos Centros LIBRE, con una inversión del Gobierno Federal de 50 millones de pesos.

“Es una integración de los tres niveles. Tenemos los municipios, ellos nos prestan el lugar donde firmamos comodato, un espacio, y también el federal que integra y proporciona el pago de los profesionistas, pero el Estado de México está muy atento a cómo funcionan estos Centros”, mencionó la titular de la SeMujeres.

El público al que están dirigidos son mujeres mayores de 18 años, especialmente a quienes enfrentan situaciones de violencia, requieren orientación legal o emocional, buscan independencia económica, prevención de la violencia y construir redes de apoyo.

“Es una característica también del Estado de México, que nuestra Gobernadora nos ha instruido, de ayudarlas en la cuestión económica, que ellas salgan por sí solas de esa situación de depender en la cuestión del dinero”, finalizó Rodríguez Hernández.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México promueve la autonomía de las mujeres para que alcancen una transformación en su proyecto de vida.