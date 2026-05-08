Destaca gobernadora avance del 67% de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan

Naucalpan, Méx.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, supervisó el avance de la construcción de la Mexicable Línea 3 en el municipio de Naucalpan, donde la obra registra un avance del 67% y se perfila para entrar en operación en 2027.

Durante el recorrido por la estación 6, conocida como La Tolva, la mandataria estatal destacó el trabajo conjunto entre autoridades y trabajadores de la obra, al tiempo que reconoció el progreso en la instalación de infraestructura clave como los 62 postes, cimentaciones, estructuras y sistemas electromecánicos que ya comienzan a colocarse en distintas estaciones del proyecto.

En la supervisión también participaron el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, así como el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, entre otras autoridades estatales.

De acuerdo con lo informado, la línea contará con 11 estaciones y beneficiará a aproximadamente 40 mil usuarios diarios, principalmente habitantes de zonas altas del municipio, quienes podrán reducir significativamente sus tiempos de traslado.

El alcalde Isaac Montoya destacó que esta infraestructura no solo transformará la movilidad, sino que también tendrá un impacto en la calidad de vida de las familias al permitir más tiempo de convivencia y actividades recreativas. Asimismo, subrayó su carácter de transporte seguro, moderno y ecológico, con potencial para detonar la economía local.

Autoridades estatales y municipales coincidieron en que el proyecto avanza como resultado de la coordinación interinstitucional y del compromiso por mejorar la conectividad en una de las zonas más complejas en términos de orografía del Valle de México.

Además del Mexicable, el gobierno municipal informó que se han impulsado obras complementarias como la rehabilitación de vialidades y la repavimentación de avenidas principales, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana del municipio.