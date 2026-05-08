Caravanas de Justicia llegan a Donato Guerra, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca y San Mateo Atenco

Tepetlaoxtoc, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, invita a las y los mexiquenses que requieran asesoría jurídica a acercarse a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, programa que esta semana lleva 125 trámites y servicios de 31 dependencias estatales y federales a los municipios de Donato Guerra, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca y San Mateo Atenco.

Este programa, a cargo de la Consejería Jurídica, ofrece trámites y servicios que permiten a las personas usuarias resolver dudas y situaciones legales mediante el acompañamiento del Instituto estatal y federal de la Defensoría Pública, donde se brinda orientación y asesoría gratuita.

Las Caravanas también permiten a las familias mexiquenses mantener en orden la situación jurídica de su patrimonio y recibir orientación sobre el uso de suelo, a través de los módulos de atención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), entre otros.

Asimismo, las personas usuarias pueden obtener documentos en materia de movilidad, como licencias de conducir y certificaciones para motociclistas, los cuales se entregan una vez realizado el pago correspondiente y acreditados los exámenes de conocimientos y habilidades.

De manera gratuita también es posible tramitar actas de nacimiento, testamentos, matrimonios, títulos de propiedad, cambios de nombre y registros de nacimiento extemporáneos, además de recibir información sobre programas sociales.

Con El Poder de Servir, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acerca la justicia y el bienestar a los 125 municipios mexiquenses, con el propósito de garantizar el acceso a los derechos fundamentales de la población bajo una visión humanista.

Para conocer el calendario de este programa se puede consultar la página caravanas.edomex.gob.mx/caravanas-municipio o ingresar a las redes sociales de la Consejería Jurídica @Consejeria.Edomex en Facebook, @CJ_Edomex en X y @cj_edomex en Instagram.