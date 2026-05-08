Positivo adelantar fin de ciclo escolar: Vázquez

Toluca, Méx.- Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, respaldó la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar con motivo del Mundial de Futbol 2026, dijo “Debemos entender que México vivirá una fiesta mundial” que también impactará a entidades que no serán sede oficial.

Tras considerar que las críticas hacia la medida responden más a intereses políticos que a una preocupación real por la educación, al señalar que “Todo lo que se haga es criticado” y que las decisiones públicas pocas veces son bien vistas.

“Hay que darle el voto de confianza al secretario de Educación, porque no fue una decisión fácil”, indicó.

Opinó que el último mes del calendario escolar suele coincidir con graduaciones, festejos y cierre de actividades académicas, por lo que consideró exageradas las versiones que hablan de una afectación grave a la enseñanza.

“También hay que decir las cosas como son, el último mes de clases muchos jóvenes ya están en fiestas, graduaciones y organizando actividades”, sostuvo.

Destacó que, aunque el Estado de México no será sede mundialista, sí resentirá la movilidad, el tráfico y la dinámica nacional que provocará el torneo internacional, además de que miles de mexiquenses buscarán acudir o seguir los encuentros deportivos.

“Vamos a estar de manteles largos recibiendo a mucha gente del extranjero. México debe estar viendo un balón”, afirmó.

Además, compartió su afición al futbol y aseguró que acompañará a la Selección Mexicana durante la justa deportiva.

Asimismo, consideró que el periodo vacacional también permitirá fortalecer la convivencia familiar y disfrutar en conjunto del evento deportivo más importante del planeta.

“Va a ser parte de integrar a las familias, de estar juntos, de ver los partidos”, comentó.