Llama Protección Civil EdoMéx a prevenir fugas de gas

Toluca, Méx.- Ante posibles emergencias relacionadas con fugas de gas en hogares y comercios, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México emitió una serie de recomendaciones preventivas para actuar de manera oportuna y evitar accidentes.

Y es que, a raíz de la reciente explosión en una vivienda de Toluca, la Coordinación destacó la importancia de actuar con rapidez, pero manteniendo la calma en caso de detectar olor a gas o sospechar de una fuga dentro de una vivienda o establecimiento.

Entre las principales medidas difundidas se encuentra apagar de inmediato cigarros u otras fuentes de flama, además de abrir puertas y ventanas para ventilar el lugar y reducir la concentración del combustible.

Asimismo, Protección Civil Estatal recomendó comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar apoyo especializado y evitar encender luces, utilizar teléfonos celulares o cualquier aparato electrónico dentro del área afectada, debido al riesgo de generar una chispa.

La autoridad también indicó que todas las personas deben evacuar el sitio donde se detecte la posible fuga y no regresar hasta que personal capacitado determine que el inmueble es seguro.

Una vez controlada la situación, exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas y brindar mantenimiento preventivo a tanques, conexiones, válvulas y tuberías, a fin de disminuir riesgos.

Es de destacar que, las fugas de gas continúan siendo una de las emergencias domésticas más recurrentes en México. De acuerdo con reportes recientes, cada año se registran alrededor de 11 mil incidentes relacionados con fugas de gas, entre explosiones, incendios e intoxicaciones, situaciones que en su mayoría ocurren al interior de viviendas por falta de mantenimiento en cilindros, tanques estacionarios o instalaciones domésticas.

Expertos coincidieron que una gran parte de estos accidentes puede prevenirse mediante revisiones periódicas a conexiones, mangueras y reguladores, además de actuar con rapidez en caso de detectar olor a gas.

Asimismo, se destacó la importancia de fomentar una cultura de prevención y responsabilidad en los hogares mexiquenses, especialmente ante incidentes domésticos que pueden escalar rápidamente si no se atienden correctamente.