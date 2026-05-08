GEM y Senado acuerdan agenda conjunta en favor de las familias mexiquenses

Toluca, Méx.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno con la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional entre ambas instancias y consolidar una agenda conjunta enfocada en el bienestar de las familias mexiquenses.

Durante el encuentro, ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo coordinado entre el Gobierno estatal y el Senado de la República para impulsar acciones, programas y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población mexiquense, especialmente de los sectores más vulnerables.

La reunión se desarrolló en un contexto de fortalecimiento de la colaboración entre distintos órdenes de gobierno y poderes públicos, con el objetivo de dar continuidad a proyectos de justicia social, desarrollo regional y atención a las necesidades prioritarias de la ciudadanía en el Estado de México.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexiquense destacó la importancia de la suma de esfuerzos institucionales para avanzar en la transformación de la entidad y reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Senado de la República.

“¡Trabajamos en equipo por el bienestar de las familias mexiquenses! Me dio mucho gusto recibir y platicar con la senadora Laura Itzel Castillo. Coincidimos en que el camino para transformar al Estado de México es la suma de esfuerzos y el compromiso compartido con quienes más lo necesitan”, expresó.

Asimismo, señaló que mantener una agenda de trabajo coordinada con el Senado permitirá fortalecer acciones encaminadas a generar justicia social y ampliar las oportunidades para las y los habitantes de la entidad.

“Mantener una agenda de trabajo coordinada con el Senado nos permite fortalecer las acciones que traen justicia social y mejores oportunidades para todas y todos los mexiquenses”, añadió.

Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo reconoció la apertura del Gobierno del Estado de México para impulsar mecanismos de colaboración institucional y afirmó que el diálogo entre autoridades fortalece la construcción de una agenda legislativa cercana a las necesidades sociales.

“Agradezco a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por recibirnos en el Estado de México y abrir espacios de colaboración por el bien de nuestro país. El trabajo interinstitucional fortalece una agenda legislativa plural, cercana a las necesidades de todos los sectores y orientada al bienestar de la sociedad”, escribió.

La reunión entre ambas funcionarias ocurre en un momento en el que diversas entidades del país buscan fortalecer la coordinación entre gobiernos estatales y el Poder Legislativo federal para atender temas relacionados con desarrollo social, infraestructura, movilidad, seguridad y programas de bienestar.

Con este encuentro, el Gobierno del Estado de México y el Senado de la República refrendaron su disposición de mantener canales de diálogo permanente y trabajo conjunto, con la finalidad de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la entidad y al mejoramiento de las condiciones de vida de millones de mexiquenses.