Isaac Montoya deja Huella de la Transformación #73 en El Molinito

Naucalpan, Méx.- Acompañado por las y los vecinos de El Molinito, el alcalde Isaac Montoya Márquez dejó en esta localidad Huella de la Transformación #73 en el Parque Los Pinos.

Al respecto Montoya Márquez, expresó que el Gobierno de Naucalpan, continúa con la recuperación de espacios públicos y la iluminación integral a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, al dejar la Huella de la Transformación #73 en el Parque Los Pinos, ubicado en la colonia El Molinito, señaló que, la rehabilitación en el Parque Los Pinos, abarcó desde mejoras en infraestructura, hasta servicios de limpieza profunda, como la instalación de 18 luminarias y 8 postes nuevos; y la reparación y sustitución de 58 luminarias.

Montoya Márquez, reafirmó su compromiso con la comunidad de El Molinito, y destacó que su llegada a esta zona tiene el firme propósito de dejar una huella imborrable.

Subrayó que el objetivo central es impulsar una transformación profunda y real en una comunidad que, durante décadas, ha sido injustamente estigmatizada y señalada como un símbolo negativo.

“El Molinito es mucho más que la mala fama que se le ha creado, aquí reside la gente más trabajadora y la identidad popular más sólida de Naucalpan”, subrayó.

Destacó el ingenio de los comerciantes y habitantes para salir adelante, razón por la cual su administración se ha propuesto realizar cambios de fondo.

Resaltó que su gestión ha superado a cualquier gobierno anterior en materia de obra pública. En el ámbito de la seguridad, reportó avances significativos con una reducción constante en todos los delitos de alto impacto. En contraste, señaló que la etapa más oscura para el municipio ocurrió en el trienio pasado, donde se abandonó a la ciudadanía.

El alcalde hizo un llamado a las y los naucalpenses para colaborar en la preservación de los espacios recuperados y mencionó como ejemplo el éxito del Sendero de las Vías, pese a los pronósticos de que se convertiría en un basurero, la comunidad lo ha cuidado y valorado, que, gracias a este éxito, el proyecto se ampliará para rescatar más zonas.

Finalmente, para el disfrute de la niñez se llevó a cabo la rehabilitación de juegos infantiles, aplicación de arenilla e instalación de dos juegos montables.