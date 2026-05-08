INAH aumenta seguridad en Zona Arqueológica de Tenayuca tras agresión

Toluca, Méx.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que reforzaron la seguridad en la Zona Arqueológica de Tenayuca I, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, esto tras la agresión contra un trabajador por parte de un presunto delincuente.

Este reforzamiento de seguridad obedece a que durante la noche del pasado 8 de abril un sujeto ingresó de manera ilegal por la zona sur del área arqueológica, de acuerdo con los reportes, el guardia de seguridad se percató de la situación e intentó impedir el paso del sujeto, por lo que el oficial resultó gravemente lesionado con un arma punzocortante.

Según los reportes, la herida provocó incluso un derrame cerebral, por lo que el trabajador fue trasladado de emergencia a un hospital, las versiones indican que, pese a la gravedad de las lesiones, el guardia logró someter al presunto agresor, quien posteriormente fue entregado a elementos de la policía municipal.

Ante la situación, el INAH informó que se han reforzado las medidas de seguridad mediante apoyo de la Policía Auxiliar; equipos de radiocomunicación; instalación de cámaras de seguridad, y coordinación permanente con la Guardia Nacional (GN) y el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz para incrementar los rondines en el entorno del sitio patrimonial.

Asimismo, se indicó que el trabajador recibió atención oportuna y se encuentra en recuperación, con un estado de salud estable.

“El INAH reitera el fortalecimiento de los mecanismos adicionales de seguridad para visitantes y trabajadores”, confirmó.

La Zona Arqueológica de Tenayuca I, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, es uno de los sitios prehispánicos más representativos del Valle de México y un referente histórico del legado chichimeca y mexica en la entidad. Este complejo alberga una de las pirámides más emblemáticas del centro del país, además del Museo Xólotl, espacio que complementa la experiencia cultural y arqueológica de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante 2025 este sitio recibió alrededor de 33 mil 113 visitantes, cifra que refleja el interés constante por conocer este patrimonio histórico del Estado de México. Asimismo, registros preliminares muestran que la afluencia continúa durante 2026, consolidando a Tenayuca como uno de los atractivos culturales más importantes del norte del Valle de México.